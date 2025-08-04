Во Львове вспыхнул мощный пожар в гостинице, поднялся дым: спасатели эвакуировали людей. Видео

Во Львове днем в понедельник, 4 августа, вспыхнул мощный пожар в гостинице. Огонь охватил несколько верхних этажей, из здания эвакуировали 15 человек.

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Кадры с места чрезвычайного происшествия распространили местные паблики, по данным СМИ, загорелся отель "Власта". В ГСЧС сообщили, что сообщение о пожаре на улице Клепаровская, 30, поступило в 12:23.

По предварительным данным, возгорание возникло на девятом этаже здания.

На место были направлены спасатели Львовщины по повышенному номеру вызова, они эвакуировали 15 человек.

По состоянию на 13:00 чрезвычайники выполняют ликвидацию пожара.

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