В Кривом Роге произошел мощный пожар в пекарне: погибли три человека. Фото и видео

В Кривом Роге Днепропетровской области в понедельник, 4 августа, произошел масштабный пожар на ООО "Фабрика теста", площадь возгорания – не менее 1000 квадратных метров. Погибли три человека.

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По состоянию на 14:20 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала о пожаре в одноэтажном производственном здании и трех жертвах. Тушение огня в то время продолжалось.

На месте инцидента работали 30 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС.

Жертвы – двое мужчин и одна женщина

Местное издание "Свои" передает, что пекарня "Фабрика теста" в Покровском районе поставляла продукцию в супермаркеты, семейные пекарни, булочные.

Предварительно, возгорание там произошло еще утром во время сварочных работ, но эта информация не является официальной и окончательной.

Журналисты заявили, что погибли двое парней, которым было примерно по 20, и женщина 50-летнего возраста. Мужчины якобы работали в фасовочном цехе.

На сайте "Фабрики теста" сообщается, что они производят готовую выпечку, хлеб и замороженные полуфабрикаты из дрожжевого и слоеного теста с натуральными начинками.

Как ранее писал OBOZ.UA, 4 августа пожар также вспыхнул в гостинице во Львове. Огонь охватил несколько верхних этажей; из здания эвакуировали 15 человек. Шесть человек пострадали, из них двое детей.

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