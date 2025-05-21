Во Львове во время проверки документов призывник распылил газовый баллончик и убежал: в ТЦК раскрыли детали

20 мая около 10:00 на улице Княгини Ольги во Львове во время оповещения военнообязанных граждан произошел инцидент — призывник, который отказался предоставить военно-учетные документы для проверки, попытался убежать. Когда его почти догнали, мужчина резко обернулся и распылил, вероятно, перечный газ в сторону военнослужащих и правоохранителей.

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Об этом сообщает Львовское ТЦК. Инцидент произошел во время плановой проверки военнообязанных граждан в рамках мобилизационных мероприятий.

"Мужчина резко обернулся и распылил, вероятно, перечный газ. Следствие — милиционер и военнослужащий госпитализированы с серьезными повреждениями глаз",— сообщают в ТЦК.

В результате правоохранитель и военнослужащий получили серьезные повреждения глаз и были госпитализированы. Пострадавший военнослужащий недавно был переведен в ТЦК с 24 ОМБр по состоянию здоровья и не мог больше выполнять задачи на передовой.

Злоумышленника задержали — им оказался военнообязанный гражданин, который находился в розыске. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, во Львове разгорелся скандал с якобы ветераном Национальной гвардии Украины и Территориальным центром комплектования и социальной поддержки. Военный заявил, что сотрудники ТЦК похитили и избили его. В военкомате уже начали проверку.

Как сообщал OBOZ.UA, в ТЦК на Николаевщине прокомментировали инцидент с мужчиной, который 7 мая порезал себе руки во время ВВК. Совершенные действия там назвали провокацией, которая была заранее спланирована.

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