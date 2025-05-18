Во Львове ветеран заявил об избиении военными ТЦК: появился официальный ответ

Во Львове разгорелся скандал с якобы ветераном Национальной гвардии Украины и Территориальным центром комплектования и социальной поддержки. Военный заявил, что сотрудники ТЦК похитили и избили его. В военкомате уже начали проверку.

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Так, в сети распространили видео, на котором 23-летний мужчина, который назвался Андреем Баглаем, рассказал, что попался на глаза работникам ТЦК на улице Кульпарковской во Львове. По словам мужчины, военные ударили его со спины и посадили в свой микроавтобус.

Он утверждает, что в течение последних трех лет служил в НГУ, но был списан со службы по состоянию здоровья.

По словам Андрея, вечером 16 мая его остановил микроавтобус якобы с пятью сотрудниками ТЦК, которые затащили в машину и продолжали наносить удары по голове и спине.

"Повозили меня по Железнодорожному району. Параллельно еще ловили таких же "добровольцев". Один из них, когда его "приглашали" в автобус, кричал, что у него брат погиб на войне. Они сказали: "Да это такое, это ерунда. Садись". Где-то через час спросили мои данные. Я им сказал, что освобожден со службы по состоянию здоровья. Они удивились", – рассказал мужчина.

После этого, как утверждает мужчина, его "выбросили" из автобуса.

"Как раз мы проезжали недалеко от моего дома, я им говорю: "Ребята, может давайте здесь меня выпустите". Они мне сказали, что я "обнаглел". Завезли меня в конец Железнодорожного района на Городоцкую. Хорошо, что отдали телефон, потому что перед тем его забрали. И все, пожелали мне хорошей дороги и выбросили меня из автобуса. Говорили, что они с Сиховского ТЦК и СП. Не знаю, правда ли это", – рассказал Баглай.

Во Львовском областном ТЦК и СП в Facebook прокомментировали инцидент и заявили, что сейчас проводится проверка.

"Проверяем кто именно из военнослужащих РТЦК и СП Львовской области причастны к вышеупомянутому эпизоду. в случае подтверждения неправомерных действий военнослужащих, виновные будут нести ответственность, предусмотренную законом. Мы заинтересованы в скорейшем выяснении всех подробностей", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ТЦК на Николаевщине прокомментировали инцидент с мужчиной, который 7 мая порезал себе руки во время ВВК. Совершенные действия там назвали провокацией, которая была заранее спланирована.

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