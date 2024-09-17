Во Львове в укрытии колледжа упал и сдетонировал огнетушитель: есть пострадавшие. Видео

Во вторник, 17 сентября, в укрытии Львовского профессионального колледжа моделирования и ресторанного дела упал и сдетонировал огнетушитель. В результате инцидента, произошедшего во время воздушной тревоги, пострадали четыре 15-летние девушки.

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Их всех доставили в больницу Святого Николая. Об этом сообщили в Telegram Львовского городского совета.

Там отметили, что работники заведения эвакуировали учащихся из укрытия и перевели в другие, безопасные помещения. На месте работают спасатели.

В горсовете сообщили, что все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Вместе с ученицами в больнице есть работники колледжа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министерство образования и науки Украины распорядилось, что руководители учреждений предвысшего профессионального и высшего образования должны обеспечить доступ к укрытиям всем участникам образовательного процесса во время воздушной тревоги. Ведомство подчеркнуло, что персональную ответственность за жизнь и безопасность студентов и преподавателей несут руководители вузов.

– Правоохранители сообщили о подозрении подрядчику в завладении бюджетными средствами во время ремонта укрытия в детском саду в Переяславе Киевской области. По информации следствия, он "заработал" около 150 тысяч гривен на соответствующих работах.

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