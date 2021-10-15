Во Львове из-за пожара в вагончике погибли три человека: появились детали трагедии

Во Львове в четверг вечером, 14 октября, загорелся маталевий вагончик (кунг) размером 4×3 метра. Возгорание началось внутри конструкции, в результате инцидента погибли три человека.

Вагончик находился на открытой стоянке для крупногабаритных автомобилей и техники по адресу улица Городецкая, 371. Об этом сообщили на странице департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

Возраст и пол погибших в результате пожара в настоящее время устанавливаются. Известно также, что огонь уничтожил внутреннее убранство металлического вагончика и бытовые предметы на площади 8 квадратных метров.

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Возгорание началось в 21:18, а в 21:40 его уже ликвидировали. На месте происшествия работали 15 сотрудников ГСЧС и две единицы спецтехники.

Причины пожара выясняются. Из-за происшествия была объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14 октября возник пожар в Институте урологии на улице Винниченко, 9А. Загорелась крыша здания, пациентов эвакуировали.