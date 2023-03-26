Во Львове среди ночи раздался взрыв: что произошло

В ночь на 26 марта во Львове раздался взрыв. Инцидент произошел в полночь на территории котельной в жилом микрорайоне Рясное-1 – взорвался котел.

Видео дня

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. По его данным, оператора котельной в момент взрыва не было рядом, поэтому он пострадал только от обломков разбитого взрывом стекла (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"26 марта 2023 года в 00:02 в микрорайоне Рясное-1 произошел взрыв в котельной. Взрывом выбило все окна. Все соответствующие службы на месте. Предварительная информация: взорвался котел, оператора в этот момент не было рядом, он пострадал от обломков стекла, но живой", – написал Игорь Зинкевич.

Он также обнародовал фото котельной, на которой видны выбитые окна и много битого стекла рядом со зданием.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что котельные в Украине взрываются крайне редко. За последние годы было зафиксировано всего несколько таких случаев, два из которых – на Львовщине.

Так в июне 2008 года произошел взрыв в котельной, которая обеспечивала подачу горячей воды во Львовскую городскую больницу скорой помощи, детскую городскую клиническую больницу, а также в один из спальных районов города. В результате взрыва был ранен оператор котельной, а также поврежден котел и выбиты окна. Предварительная причина взрыва – нарушение технологии зажигания котла оператором котельной.

В марте 2013 года произошел взрыв в котельной местной школы в селе Монастырец Жидачивского района Львовской области. В результате аварии несущая стена сместилась на 40 см, а также обвалилось 5 железобетонных панелей длиной по 6 метров. Также во время взрыва был травмирован оператор котельной – он получил ожоги правого плеча и грудной клетки.

А в ноябре 2016 года взрыв произошел в котельной дорожно-эксплуатационного предприятия города Яготин в Киевской области. В результате взрыва один работник погиб и еще один с травмами попал в больницу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!