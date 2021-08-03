Во Львове шестерых патрульных отправили в тюрьму из-за смерти подозреваемого. Фото и видео

Шестерым сотрудникам патрульной полиции Львовской области вынесли приговор из-за смерти подозреваемого. Все они получили по восемь лет лишения свободы.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Украины в Facebook. Решение 3 августа принял Галицкий районный суд Львова (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что речь идет об инспекторах роты тактико-оперативного реагирования патрульной полиции Львовщины.

Суд решил, что правоохранители превысили свои служебные обязанности, что повлекло тяжкие последствия.

Всем обвиняемым дали по 8 лет тюрьмы и лишили специальных званий, а также запретили занимать должности в государственных органах на протяжение трех лет. Также суд постановил возместить моральную компенсацию, однако ее размер не уточняется в сообщении.

В Патрульной полиции заявили, что их сотрудники лишь выполняли свои обязанности и будут обжаловать приговор суда.

Отметим, что 9 февраля 2018 года во время проверки салона игровых автоматов умер один из задержанных. Как пишет Zaхid.net, 22-летний Владимир Клим глотнул пакет с наркотиками, который полицейские обнаружили в его кармане.

В результате он задохнулся. По данным экспертизы, в пакете было два грамма каннабиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве суд приговорил к пяти годам тюрьмы и лишению званий двух полицейских. Правоохранителей признали виновными в том, что они требовали взятку у водителя автомобиля.