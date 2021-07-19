В Киеве двух патрульных посадили на 5 лет за требование взятки у водителя

Правоохранители отстояли в суде обвинительный приговор двум бывшим патрульным полицейским, которые требовали взятку у водителя возле станции метро "Лесная" в Киеве. Преступников лишили званий и приговорили к 5 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Экс-полицейские пытались обжаловать приговор, но он остался в силе.

В июне 2016 года, двое патрульных следили за дорожным движением и общественным порядком возле станции метро "Лесная". Они остановили автомобиль Chery, водителя которого заподозрили в наркотическом опьянении.

"Патрульные отобрали у мужчины техпаспорт и водительское удостоверение, после чего стали требовать 4 тыс. грн. за их возвращение и не составление административного протокола. Взятку полицейские получали двумя частями на банковскую карточку подставного лица. После получения неправомерной выгоды, преступники сообщили пострадавшему место, где были спрятаны его документы", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

О преступлении стало известно после того, как водителя Chery остановил другой наряд правоохранителей и он рассказал им о вымогательстве.

Во время обысков в помещениях патрульных были обнаружены деньги и админпротокол, составленный на водителя.

Каждого из бывших полицейских приговорили к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать любые должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Кроме того, их лишили специальных званий "капрал полиции" и "лейтенант полиции" соответственно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бучанском районе Киевщины мужчина предлагал взятку в 1000 долларов США одному из начальников отделения полиции за закрытие уголовного производства.