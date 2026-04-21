В Виннице задержали 16-летнего юношу, который стрелял в мужчину: у него изъяли пистолет. Фото, видео

В Виннице в воскресенье, 19 апреля, 16-летний парень открыл огонь в сторону 54-летнего местного жителя. Мужчина получил телесные повреждения, а стрелка в итоге задержали.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Винницкой области. Инцидент произошел около 22:30 – на одной из улиц города были слышны выстрелы.

Следственно-оперативная группа установила, что неизвестный осуществил несколько выстрелов в сторону 54-летнего винничанина, в результате чего последний получил повреждения. Гражданину оказали медицинскую помощь, после чего пострадавший покинул лечебное учреждение.

Вскоре оперативники установили личность подозреваемого – им оказался 16-летний житель Винницы. Его задержали, а вещественное доказательство – пистолет – у него изъяли.

Следователи инкриминируют парню хулиганство (ч. 4 ст. 296 УКУ). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы, продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нежине Черниговской области 20 апреля 12-летний мальчик получил ранение ноги, когда вместе с товарищем играл с найденным травматическим пистолетом. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

