На Кировоградщине задержали мужчину, который стрелял в полицейских: что изъяли у нападавшего. Фото

В воскресенье, 21 сентября, на Кировоградщине задержали мужчину, который стрелял в полицейских. Инцидент произошел накануне, в субботу.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский. Он отметил, что один из правоохранителей сейчас в тяжелом состоянии. Другому, с ранением руки, оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

"Вчера на Кировоградщине житель Новоукраинского района во время проверки документов открыл огонь по правоохранителям. Двое наших коллег получили ранения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в области сразу была введена спецоперация. Оперативники, следователи, сотрудники криминального анализа, кинологи, патрульные — все работали как одна команда. И результат есть: нападающий, местный житель 1979 года рождения, задержан. У него изъяты переделанный кустарным способом револьвер, боеприпасы, порох и другие вещественные доказательства.

"Спасибо врачам, которые борются за жизнь нашего коллеги. Горжусь мужеством полицейских, которые ежедневно выходят на службу, осознавая риск для собственной жизни. Мы всегда будем стоять друг за друга. Мы всегда будем защищать людей", – подытожил ситуацию Выговский.

Накануне, 20 сентября, стало известно о том, что в селе Песчаный Брод Кировоградской области мужчина открыл огонь по полицейским. Двое правоохранителей получили огнестрельные ранения.

