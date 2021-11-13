Во Львове поймали виновника ДТП, который был под действием трех наркотиков. Фото

Патрульные задержали водителя, устроившего ДТП и скрывшегося с места аварии. Как выяснилось, он лишен прав и был под действием трех наркотических средств.

Об этом сообщается на Facebook-странице Патрульной полиции Львовской области. Само дорожно-транспортное происшествие случилось еще в начале сентября (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

ДТП произошло в начале сентября на улице Работничая между Nissan Qashqai и BMW 3. Водитель последнего авто скрылся с места происшествия.

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Днем 12 ноября по ориентировке патрульные обнаружили автомобиль. Правоохранители выяснили, что водитель лишен водительских прав, также они увидели признаки опьянения у него. Проверка показала, что мужчина был под действием сразу трех наркотических веществ.

Также при нем нашли пакет с порошком и устройство для курения марихуаны, которые отправили на экспертизу.

Составлены протоколы по части 2 статьи 130 (управление транспортными средством в состоянии опьянения второй раз за год), статье 124 (нарушение ПДД, что привело к аварии) и статье 122-4 (оставление места ДТП). Кроме того, он получил постановление по части 4 статьи 126 (управление транспортом лицом, лишенным прав) Кодекса об административных правонарушениях.

Его автомобиль забрали на штрафплощадку.

Отметим, что за первые десять месяцев 2021 года (январь-октябрь) в Украине произошло 154 480 ДТП, в которых погибли 2 592 человека и 24 905 были травмированы.

Только за октябрь произошло 16 599 аварий (340 погибших и 2 615 пострадавших).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил человека на пешеходном переходе. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.