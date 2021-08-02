Во Львове парень и девушка погибли во время урагана: подробности

Во Львове вечером 1 августа молодой парень и девушка погибли во время сильного урагана с грозой. На пару, которая отдыхала в Стрыйском парке, упало дерево.

Трагический случай произошел примерно в 23:00 воскресенья по улице Власа Самчука. О нем сообщил в Facebook депутат Игорь Зинкевич и пресс-служба Львовского городского совета (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в момент падения дерева молодые люди сидели на одной из скамеек в парке.

"По оперативной информации, во время урагана в Стрыйском парке упало дерево на двух человек. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. Обстоятельства происшествия выясняются. Львовский городской совет выражает соболезнования родным погибших", – добавили в мэрии.

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Известно, что непогода накрыла город в вечернее время. В результате сильных порывов ветра также на улице Князя Романа, 11 упало дерево, которое перекрыло проезжую часть. Оно повредило линию электропередач с фонарями и автомобиль Daewoo.

Патрульная полиция области в Telegram-канале информировала, что движение там было перекрыто полностью.

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