Спасать было уже некого: появились новые детали гибели парня и девушки во время урагана во Львове. Фото
Во Львове вечером 1 августа во время сильного урагана с грозой в парке погибли молодые парень и девушка. На них упали две больших ветки с высоты около 10 и 14 метров.
Они сломались из-за сильного ветра, сообщает местный Telegram-канал "Типовий Львів". Уточняется, что одна из веток задела осветительную опору, которая тоже сломалась и упала на молодых людей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
"Парень и девушка погибли сразу. Помощь уже оказывать некому было", – говорится под видео с места происшествия.
Напомним, что пара отдыхала в Стрыйском парке, когда на них упало дерево. Трагедия произошла около 23:00 на улице Власа Самчука. В момент падения дерева молодые люди сидели на одной из скамеек в парке.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Закарпатской области пронесся ураган с грозовыми ливнями. Стихия бушевала недолго, но наделала значительной беды: повалила деревья, оборвала линии электропередач и повредила крыши.