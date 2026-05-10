Во Львове мужчина взял в заложники ребенка, чтобы убежать от военнослужащих ТЦК. Фото

В субботу, 9 мая, во Львове мужчина, увидев военнослужащих ТЦК, распылил слезоточивый газ, а затем захватил в заложники девочку, которая проходила рядом. Злоумышленник приставил малолетнему ребенку к шее нож.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области. Там отметили, что благодаря полицейскому и военнослужащим ТЦК заложницу освободили за считанные минуты. Девочка не пострадала, угрозы ее жизни и здоровью нет.

"Совместными слаженными действиями полицейский и военнослужащие ТЦК задержали злоумышленника и освободили 13-летнюю львовянку. К счастью, девочка не пострадала", – сказано в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Львовского районного управления полиции №2.

Правоохранители установили личность нападавшего – им оказался 43-летний житель Львова. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры, начали уголовное производство по ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас проводится досудебное расследование, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

