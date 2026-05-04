В Днепре мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК: травмированы военнослужащие
В Соборном районе города Днепр в понедельник, 4 мая, произошла стрельба. Мужчина применил оружие против сотрудников ТЦК и СП.
Два человека получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.
Что известно о преступлении
По предварительным данным, во время мероприятий оповещения местный житель совершил выстрелы в сторону военнослужащих.
"В результате происшествия травмированы два представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки", – заявили правоохранители.
"Решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации", – добавила пресс-служба Нацпола.
Местные Telegram-каналы пишут, что выстрелы прозвучали возле жилого массива "Победа-6". Одному из сотрудников ТЦК якобы попали в плечо. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Вечером 30 апреля в городе Белая Церковь на Киевщине мужчина бросил гранату РГД-5 во двор территориального центра комплектования и социальной поддержки. 68-летний местный житель задержан, при обыске у него выявили еще две гранаты.
– В Ривненской области мужчина открыл огонь по транспортному средству сотрудников ТЦК и СП, ранив двух человек.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!