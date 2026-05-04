В Днепре мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК: травмированы военнослужащие

В Соборном районе города Днепр в понедельник, 4 мая, произошла стрельба. Мужчина применил оружие против сотрудников ТЦК и СП.

Два человека получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

Что известно о преступлении

По предварительным данным, во время мероприятий оповещения местный житель совершил выстрелы в сторону военнослужащих.

"В результате происшествия травмированы два представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки", – заявили правоохранители.

"Решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации", – добавила пресс-служба Нацпола.

Местные Telegram-каналы пишут, что выстрелы прозвучали возле жилого массива "Победа-6". Одному из сотрудников ТЦК якобы попали в плечо. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 30 апреля в городе Белая Церковь на Киевщине мужчина бросил гранату РГД-5 во двор территориального центра комплектования и социальной поддержки. 68-летний местный житель задержан, при обыске у него выявили еще две гранаты.

– В Ривненской области мужчина открыл огонь по транспортному средству сотрудников ТЦК и СП, ранив двух человек.

