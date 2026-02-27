Во Львове мужчина распылил перцовый баллончик в лицо военному ТЦК и полицейским: какое наказание грозит. Видео

Во Львове мужчина распылил перцовый баллончик в лицо военному ТЦК и двум полицейским. Пострадавших доставили в медицинское учреждение с повреждением слизистых оболочек глаз и дыхательных путей.

Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП. Теперь нападающему грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно о случае

Инцидент произошел утром 26 февраля, когда военнослужащие группы оповещения одного из РТЦК и СП во Львове вместе с сотрудниками полиции во время выполнения служебных обязанностей подошли к двум мужчинам для проверки их военно-учетных документов.

"В ответ на вполне законное требование, один из граждан достал перцовый баллончик и задействовал его против военнослужащего и двух представителей полиции. Все трое с повреждениями дыхательных путей и слезных оболочек глаз доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчины были нарушителями правил воинского учета. Одного из них доставили в помещение РТЦК и СП, где он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе.

Какое наказание грозит нападающему

Во Львовском областном ТЦК и СП отметили, что в ответ на корректное и спокойное обращение военнослужащего один из граждан сразу применил газовый баллончик.

"Очевидно, свою смелость и силу можно было бы применить на пользу государству! Однако каждый сам выбирает путь. Поэтому его судьбу будет решать правосудие", – указано в сообщении.

Нападающему сообщено о подозрении по ч.2 ст.345 и ч.2 ст.350 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, 24 февраля в Кривом Роге сотрудник ТЦК во время проверки документов получил ножевое ранение. Военнослужащего госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас его состояние расценивается как стабильное.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки во время проверки документов. Инцидент произошел в Салтовском районе города во время проведения мобилизационных мероприятий. Правоохранители задержали нападавшего на месте происшествия.

