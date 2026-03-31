Во Львове мужчина пытался изнасиловать трех женщин за один вечер: подробности дела

Во Львове суд избрал меру пресечения подозреваемому в сексуальном насилии мужчине, который трижды пытался совершить это преступление в течение полутора часа позднего осеннего вечера 13 ноября 2025 года. За это время злоумышленник напал на трех женщин и пытался их изнасиловать.

О деле "спринтера-насильника" сообщило lviv.media. Издание ссылается на постановление суда.

Как указано в материалах дела, подозреваемый родом из поселка Подволочиск Тернопольской области. Имеет на иждивении ребенка и является участником боевых действий. Ранее судимым не был.

Три нападения на женщин за один вечер

Все три нападения на женщин злоумышленник совершил 13 ноября 2025 года в микрорайоне Рясне во Львове.

Первый раз он напал на женщину около 21:45 на улице Панаса Сотника. Мужчина повалил ее на землю и закрыл рот рукой. Но в момент, когда насильник пытался снять с потерпевшей одежду, женщина начала громко кричать и активно сопротивляться, пытаясь сдержать нападающего. Злоумышленник, испугавшись, что его могут заметить, быстро поднялся и убежал.

На вторую жертву подозреваемый напал чуть больше чем через час – ориентировочно в 23:05. Это произошло в сквере "Синий парк", что на улице Шевченко, 360-а. Злоумышленник действовал так же как и в предыдущий раз. Но женщине удалось испугать нападающего, укусив его за руку, которой тот закрывал ей рот. Потерпевшая смогла закричать и подозреваемый снова убежал.

И уже через 10 минут, около 23:15, злоумышленник увидел свою третью жертву – женщина заходила в подъезд дома. Подозреваемый зашел вслед за ней и ударил потерпевшую кулаком в затылок. Закрыв третьей жертве рот рукой, нападающий в очередной раз попытался снять с женщины одежду. Но ей удалось дотянулась до кнопки размагничивания дверей и открыть выход из подъезда. Женщина резко высунула руку наружу и начала громко кричать. Осознав, что его могут заметить, злоумышленник в очередной раз убежал.

Какое наказание грозит

25 февраля нападавшему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 153 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на сексуальное насилие (не связанное с проникновением), совершенное повторно).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения подозреваемому в виде личного обязательства сроком на 2 месяца. Он обязан являться к следователю, прокурору и суду, не покидать пределы области без разрешения и сдать документы для выезда за границу.

Как сообщал OBOZ.UA, из Польши экстрадировали украинца, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки и убийстве ее матери. Преступление произошло в июле 2022 года в оккупированном Херсоне. 41-летний подозреваемый убил свою экс-жену и падчерицу, перед тем совершив надругательство над ребенком . Долгое время фигурант дела скрывался за границей.

Долгое время фигурант дела скрывался за границей.