Из Польши экстрадировали херсонца, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки и ее матери. Фото

В Украину из Польши экстрадировали жителя Херсона, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки и убийстве ее матери. Преступление произошло в июле 2022 года в оккупированном Херсоне.

Длительное время фигурант дела скрывался за границей. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Детали расследования

По информации генпрокурора Руслана Кравченко, 40-летняя женщина с ребенком приехала к бывшему мужу в надежде на более безопасные условия. В итоге 41-летний подозреваемый убил свою экс-жену и падчерицу. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что перед смертью девочка стала жертвой изнасилования.

После совершенного подозреваемый насильник покинул город через неподконтрольные Украине территории и длительное время скрывался за границей. В марте 2025 года стражи порядка заочно сообщили ему о подозрении и объявили в международный розыск.

Благодаря продолжительному сотрудничеству с иностранными партнерами подозреваемого задержали в Польше и 19 марта 2026 года экстрадировали в Украину.

По ходатайству прокуроров суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей. Ему инкриминируют умышленное убийство двух лиц и изнасилование малолетнего ребенка (п. 1, 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 УК Украины). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Киеве суд вынес окончательный приговор мужчине, который купил у матери за 100 долларов США 5-летнего ребенка и изнасиловал его. Своими действиями злоумышленник хвастался перед знакомыми.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве прокуроры обжаловали в апелляции приговор мужчине, который пытался изнасиловать 8-летнего мальчика в туалете школы. Злоумышленнику назначено более суровое наказание.

