Во Львове канализационный люк убил ребенка: двум чиновникам объявили о подозрении

Во Львове в пятницу, 17 декабря, сообщили о подозрении двум чиновникам Сиховской районной администрации, которых заподозрили в нарушении норм безопасности дорожного движения. Как установили правоохранители, это стало причиной аварии, в результате которой погиб 10-летний мальчик.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области. Речь идет о начальнике и специалисте отдела коммунального хозяйства. Им должны избрать меры пресечения.

Как рассказали в пресс-службе, трагедия произошла 21 марта 2021 года. Следствие установило, что на улице Зеленой мужчина 47 лет наехал на канализационный люк. Он двигался на автомобиле Mitsubishi L200. В результате наезда крышка люка вылетела и попала в автомобиль Acura MDX.

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Предмет попал в 10-летнего мальчика, находившегося на переднем сиденье. Ребенок погиб на месте аварии.

Как отметили правоохранители, подозреваемые чиновники не приняли мер по обнаружению и ликвидации повреждений люка. Кроме того, в зоне их ответственности было установлено предупредительные знаки для обнаружения опасного участка в 50-100 метрах.

Им сообщили о подозрении по ст. 288 (Нарушение нормативно-правовых актов, касающихся безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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