Во Львове избрали меру пресечения мужчине, который взял в заложники ребенка для побега от ТЦК: подробности дела

Что известно

11 мая 2026 года в Сиховском районном суде Львова состоялось заседание, во время которого избрали меру пресечения 43-летнему львовянину. Подозреваемый взял в заложники ребенка, когда убегал от ТЦК. Мужчину отправили под стражу без права внесения залога.

"Позиция подозреваемого сейчас неизвестна, он отказался от комментариев", – говорится в сообщении.

"К подозреваемому применена строгая мера пресечения, а именно содержание под стражей без определения размера залога. Досудебное расследование продолжается", – отметила прокурор Франковской окружной прокуратуры г. Львова.

Что предшествовало

В субботу, 9 мая, во Львове прохожий, увидев военнослужащих ТЦК, распылил слезоточивый газ, а затем захватил в заложники 13-летнюю девочку, которая проходила рядом. Злоумышленник приставил малолетнему ребенку к шее нож.

Как отметили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, благодаря полицейскому и ТЦК заложницу освободили за считанные минуты. Девочка не пострадала, угрозы ее жизни и здоровью нет.

"Совместными слаженными действиями полицейский и военнослужащие ТЦК задержали злоумышленника и освободили 13-летнюю львовянку. К счастью, девушка не пострадала", – сказано в сообщении.

Личность нападавшего установили – им оказался 43-летний житель Львова.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

