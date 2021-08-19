Во Львове иностранцы зарезали и зажарили козу в парке. Фото

Во Львове возле парка "Вознесение" группа из четырех иностранцев зарезала козу прямо на улице и жарила ее на костре. Им грозит административная или уголовная ответственность.

Инцидент произошел днем в среду, 18 августа. Об этом отчиталась пресс-служба Патрульной полиции Львовской области на странице в Facebook, показав также фотографии с места правонарушения.

В парк патрульные приехали после сообщения очевидца. Он уведомил копов, что видел, как иностранцы готовились к убийству животного. Они хотели зарезать козу и повели ее в заросли возле кладбища. По словам заявителя, в руках у мужчин были ножи.

Патрульные немедленно прибыли на место происшествия. Обследовав прилегающую территорию, полицейские обнаружили четырех граждан, которые жарили на открытом огне козу.

Личности указанных фигурантов установлены: это иностранные граждане возрастом 24, 26, 30 и 34 года.

Мужчины объяснили, что козу они купили в деревне близ Львова для собственного потребления. Обстоятельства предстоит выяснить следователям.

Осторожно, кадры 18+!

В полиции назвали две статьи, по которым нарушителям может грозить ответственность: ч. 3 ст. 299 УК или же ч. 2 ст. 89 КоАП. В обоих случаях речь идет о жестоком обращении с животными, совершенном группой лиц.

В случае с уголовным кодексом санкция предусматривает до шести месяцев ареста или до трех лет ограничения свободы.

В случае с Кодексом об административных правонарушениях – наложение штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Черновицкой области компания молодых людей поиздевалась над маленьким лисенком и сняла это на камеру. Поступок вызвал возмущение местных, которые обратились в правоохранительные органы с просьбой наказать виновников. В сети заявили, что один из парней учился на лесничего.