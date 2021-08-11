На Буковине компания молодежи поиздевалась над лисенком, в полиции отреагировали. Фото

В Черновицкой области компания молодых людей поиздевалась над маленьким лисенком и сняла это на камеру. Поступок вызвал возмущение местных, которые обратились в правоохранительные органы с просьбой наказать виновников.

Ролик, которым те поделились в соцсетях, распространило Facebook-сообщество "Небайдужі Че". В комментариях под ним ребят осудили за поступок (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На кадрах парень, держа животное за уши, вращает его вокруг себя, подбрасывает вверх или кладет на землю, а также подносит на свет от фар автомобиля. Другие снимают это на камеру и все вместе смеются.

"Гуманность – это не только любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой личности, но и доброе отношение ко всему живому, человечность. К сожалению, не всем людям присуще качество, но если мы хотим жить в развитой стране, то есть доносить до них, что издеваться над беззащитным созданиям – это не нормально и приемлемо", – отметили в сети.

Зоозащитники призывали людей не молчать, когда видят подобные издевательства над животными, фиксировать такие случаи, распространять информацию в социальных сетях и обращаться в правоохранительные органы.

"Посмотрите на это видео !? Неужели у вас оно вызывает положительные эмоции. По меньшей мере вызывает удивление такое "веселье". Почему боль, страдания и смерти приносят этом молодому человеку и его коллегам радость. В голове не укладывается, как можно получать удовольствие от издевательств над маленькой лисичкой, что стало причиной таких нарушений психики!?" – говорится в посте.

Полицию призвали открыть уголовное производство по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Со своей стороны пользователи сети "вычислили" виновника издевательств над лисенком по государственным номером авто, которые засветились на видео. По их словам, это Слава Савчук, он закончил лесной колледж.

"Наказать этих уродов. Заявление и видео в полицию, пусть все увидят, что закон начинает действовать. А полицию прошу не оставить, отреагировать правильно", "С такими существами, ведь людьми их назвать трудно, нужно бороться их методами, привязать за уши и на центральной площади их города, чтобы повисели. Город должен знать своих "героев", а другим будет наука", "Хотелось бы, чтобы в соцсетях показали родителей, которые воспитали такого урода. Позор им!", "Господи, какое ненормальное и тупое", "Уроды без души и без ума. Их не научили любить природу", "Должны ответить по закону, потому что завтра они будут такое вытворять с людьми", – прокомментировали подписчики.

В ГУ Нацполиции в Черновицкой области отметили, что полицейские устанавливают лиц, причастных к издевательству над лисенком.

"Видео, на котором компания молодых людей жестоко обращается с животным, правоохранители обнаружили 6 августа в социальных сетях. Информацию о происшествии сотрудники Черновицкого районного управления полиции сразу зарегистрировали в системе единого учета НПУ и начали выяснять обстоятельства уличенного правонарушения", – заверили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под волну критики попал депутат городского совета Ивано-Франковска Стефан Магас. Избранник похвастался в сети убийством диких уток во время охоты, такой его поступок возмутил украинцев.