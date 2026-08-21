Во Львове две машины BMW сбили отца и его 8-летнюю дочь на пешеходном переходе: момент засняли на видео

Во Львове произошло ДТП, в котором два автомобиля BMW сбили 36-летнего мужчину и его 8-летнюю дочь. Отец с ребенком получили травмы и были госпитализированы.

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Правоохранители возбудили уголовное дело и устанавливают все обстоятельства аварии. Об этом сообщили в полиции Львовской области, обнародовав видеозапись момента происшествия.

Что известно

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 20 августа во Львове. По предварительной информации, 22-летний житель Яворовского района за рулем BMW наехал на 8-летнюю девочку, после чего водитель другого BMW, 21-летний львовянин, сбил ребенка и ее 36-летнего отца.

Предварительно установлено, что мужчина с дочерью переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора.

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Обоих водителей проверили на состояние опьянения с помощью алкотестера, они были трезвыми. В настоящее время эксперты устанавливают скорость, с которой двигались автомобили.

"В результате ДТП мужчина и его дочь получили телесные повреждения и были госпитализированы", – говорится в сообщении.

Виновнику грозит до 8 лет лишения свободы

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения водителями).

В случае доказательства вины нарушителю может грозить от трех до восьми лет лишения свободы, а также запрет на управление транспортными средствами сроком до трех лет или без такого ограничения.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 17-летний водитель мотоцикла, а его младшая сестра получила травмы. Авария произошла с участием легкового автомобиля Skoda Fabia и мотоцикла Geon в одном из сел Стрыйского района.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным Патрульной полиции, в течение первых шести месяцев 2026 года из-за превышения скорости произошло 4564 ДТП с пострадавшими. В авариях погибли 645 человек, ещё 5804 получили травмы.

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