Пропавшую в Одессе 16-летнюю девушку нашли мертвой во Львовской области. Фото

Во Львовской области правоохранители обнаружили тело 16-летней Анастасии Парфеновой, которая несколько дней назад пропала в Одесской области. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

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Мертвую девушку обнаружили на территории одного из населённых пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В полиции заявили, что девушка исчезла из дома в Одессе еще 13 марта. Однако ее мать обратилась к правоохранительным органам за помощью только 22 марта.

По предварительной информации судебно-медицинского эксперта, признаки насильственной смерти на теле девушки отсутствуют. В рамках расследования тело несовершеннолетней направлено на экспертизу для установления окончательной причины смерти. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Следственные действия продолжаются.

Полицейские призвали родителей и лиц, которые их заменяют, не тратить время на самостоятельные поиски, а в случае исчезновения детей сразу же обращаться за помощью в территориальное подразделение полиции или звонить на спецлинию "102".

Напомним, на Полтавщине в селе Решетиловка произошло ужасное преступление. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству двухлетней девочки.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области успешно завершились поиски трехлетнего ребенка, который пропал вечером 11 марта. К розыску пропавшего мальчика были привлечены более 300 человек: полицейские и кинологи со служебными собаками, спасатели, пограничники, военнослужащие, жители поселка.

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