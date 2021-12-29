Внеочередное заседание ТКГ сорвано: на нем должны были рассмотреть вопросы нарушения перемирия

Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины не удалось добиться созыва внеочередного заседания. Такое предложение было отвергнуто.

Украинская сторона просила провести его 29 декабря из-за нарушения российскими военными и их наемниками режима прекращения огня на Донбассе, сообщил и.о. первого заместителя главы делегации Андрей Костин, передает пресс-служба делегации в Facebook. Ранее Костин посылал в ОБСЕ письмо с просьбой провести заседание.

Он подчеркнул, что украинская страна отдана необходимости соблюдения мер по внедрению режима прекращения огня, согласованных в ТКГ в июле 2020 года. Костин добавил, что наше государство приложит максимум усилий для деэскалации ситуации на Донбассе.

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Следовательно, следующее очередное заседание ТКГ должно состояться 26 января 2022 года.

В то же время представитель Украины в ТКГ журналист Сергей Гармаш на своей странице в Facebook отметил, что российская сторона назвала проведение внеочередного заседания "нецелесообразным".

"Сразу видно, кому что нужно. Мы запросили внеочередное заседание ТКГ в связи с нарушениями режима прекращения огня. Пришел ответ российской стороны: "нецелесообразно", – сообщил Гармаш.

Отметим, 22 декабря украинская делегация в ТКГ заявила, что на заседании удалось договориться о возобновлении действия режима прекращения огня. В Министерстве обороны Украины приветствовали договоренности и заверили, что ВСУ по-прежнему будут соблюдать режим. В то же время, российские вооруженные формирования на следующий же день трижды обстреляли позиции ВСУ. В общей сложности с 22 по 28 декабря в результате обстрелов были ранены четверо украинских военных, двое находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили в штабе Операции Объединенных сил в Facebook в течение среды, 29 декабря, оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня. ВСУ в ответ открывали огонь, однако не применяли запрещенное вооружение. В частности, вооруженные формирования РФ вели огонь:

возле Новолуганского – из автоматических станковых гранатометов;

в сторону Трехизбенки – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Новоселовки – из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штабе ООС показали видео стрельб из переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Заряд поражает цель со 100-процентной точностью.