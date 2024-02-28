Влетели на мотоцикле в дерево: на Хмельнитчине в ДТП погибли двое подростков. Фото

В городе Староконстантинов Хмельницкой области 27 февраля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В аварии погибли двое несовершеннолетних, которым было по 16 лет.

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Хмельницкой области на своей странице в Facebook сообщила, что подростки ехали на мотоцикле. В ДТП они попали около 19:00 вторника.

Юноша – 16-летний местный житель – на мотоцикле Forte 250 не справился с управлением и влетел в дерево.

Помочь пострадавшим возможности не было. Водитель и его пассажирка-сверстница от полученных травм скончались на месте происшествия.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 27 февраля в Киеве возле станции метро "Славутич" произошла авария с участием двух легковушек. Из-за столкновения одна из машин перевернулась на крышу. Ее водитель госпитализирован.

– В этот же день в Соломенском районе столицы столкнулись грузовик и трамвай. Авария произошла на бульваре Вацлава Гавела.

– В Козелецкой громаде Черниговщины в ДТП 25 февраля погибла 15-летняя девочка. Еще одна женщина с травмами доставлена в больницу.

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