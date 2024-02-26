На Черниговщине в ДТП погибла 15-летняя девочка: появились детали трагедии. Фото

В Козелецкой громаде Черниговщины в дорожно-транспортном происшествии 25 февраля погибла 15-летняя украинка. Еще одна женщина с травмами доставлена в больницу.

Авария произошла около 18:00 воскресенья на автодороге Киев – Чернигов – Новые Яриловичи. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления национальной полиции Украины в Черниговской области на официальном сайте.

Правоохранители установили, что водитель AUDI ехал в направлении столицы. Он не выбрал безопасной скорости движения и совершил столкновение с ехавшим впереди автомобилем OPEL.

На месте ДТП погибла несовершеннолетняя пассажирка OPEL, еще одна пострадала.

Водитель AUDI задержан. По состоянию на 26 февраля он находился в изоляторе временного содержания.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

В полиции добавили, что они разыскивают свидетелей и очевидцев аварии. Если вам известны обстоятельства этой ДТП, можно позвонить по телефону: (0462) 619-838 или (063) 454-77-43.

Как писал OBOZ.UA:

– 21 февраля в Киевском районе Харькова произошло ДТП, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Телесные повреждения также получили еще пять человек.

– В Киеве 22 февраля на Галицкой площади на проезжей части перевернулся автомобиль.

– Недавно в селе Старые Петровцы Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. Один из водителей погиб на месте, а второй умер в больнице.

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