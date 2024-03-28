Влетел в блокпост: в Черниговской области в ДТП погиб 23-летний водитель. Фото

В Корюковском районе Черниговской области произошла смертельная авария. 23-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в неработающий блокпост.

В результате аварии водитель погиб. Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Вчера, примерно в 21:00, в полицию поступило сообщение о том, что на выезде из Корюковки произошло дорожно-транспортное происшествие.

На место инцидента сразу отправилась следственно-оперативная группа полиции.

Полиция установила, что 23-летний водитель автомобиля Renault Scenic не справился с управлением и столкнулся со сооружением неработающего блокпоста, в результате чего он погиб.

Обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия расследуют в рамках уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть личности.

Досудебное расследование по этому делу продолжается. Свидетелей ДТП, имеющих информацию об обстоятельствах инцидента, полиция просит звонить на линию "102".

Напомним, что 26 марта, на трассе "Стрый – Изварино" вблизи села Малашевцы в Хмельнитчине произошло ДТП с участием автомобиля "Mitsubishi L200" и грузовика "MAN". В результате аварии погибли два человека. За рулем грузовика находился 39-летний житель Винницкой области, а легковушкой управлял молодой человек 19 лет.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с маршрутным автобусом. На трассе Днепр – Павлоград опрокинулся микроавтобус с пассажирами.