Влетел в бетонное ограждение: на Волыни в ДТП погиб 24-летний мотоциклист. Фото

Еще одна молодая жизнь оборвалась на дороге. В ночь на 13 октября на Ковельщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.

В результате аварии погиб 24-летний местный житель. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Волынской области.

Погибший управлял мотоциклом VIPER ZS150-J. Когда не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонное ограждение.

От полученных травм мужчина погиб на месте. Предварительно установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, что могло стать одной из причин трагедии.

На месте происшествия работали правоохранители, которые зафиксировали обстоятельства ДТП и начали расследование. Трагедия квалифицируется по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

