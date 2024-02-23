'Владельцем 'нефтепродуктов Курченко' была Роснефть и Россия, при чем здесь Пашинский?!', – адвокат Федур

За десять лет следствия по резонансному делу о продаже нефтепродуктов никто из следователей не зафиксировал и формально не признал, чьи все же это были нефтепродукты, ведь на самом деле речь идет о настоящем владельце этого актива – российской Роснефти. Таким образом, председатель Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, бывший председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский не может проходить в производстве как подозреваемый. Ведь не было никакого вреда для государства Украины, и по делу отсутствует потерпевший.

Об этом в ходе судебного разбирательства по избранию меры пресечения для экснардепа в пятницу, 23 февраля, заявил адвокат Пашинского Андрей Федур.

"Эти нефтепродукты двигались через Украину транзитом, владелец их - "Роснефть". То, что кто-то завозил их в Украину, чтобы украсть, - это уже другая история. Если владельцем этих нефтепродуктов является "Роснефть", но почему-то мы не видим ни одного из документов , где бы выяснили, на основании чего эти нефтепродукты пересекли без оформления таможенную границу Украины?.. Этих документов нет, ведь если мы с вами поднимем этот вопрос, выяснится: собственник – "Роснефть"… Выяснится, что это не было хищением госимущества или частных украинских компаний.Если владельцем этих нефтепродуктов была Россия, – враг Украины и Пашинского, – то возникает вопрос в подследственности. Чья подследственность? Точно не НАБУ и нет САП. и отстоим свою правоту", – заявил правозащитник, риторически спросив, к чему по этому делу подозревают Пашинского.

Кроме того, по словам Федура, сроки досудебного расследования полностью истекли, "они истекли уже десять раз", а подозрение не сформулировано - "там изложены оценочные суждения того, кто ее составлял, а не установленные факты".

Адвокат Пашинского также напомнил, что бывший нардеп еще задолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину находился в Киеве и работал на обороноспособность страны. "И если бы не Пашинский, сегодняшнего заседания не было бы, ведь орки уже зашли в Киев и уничтожили здесь все", - заявил он.

Федур также заявил о фальсификации как дела, так и протокола негласных следственных действий с записью якобы разговора правозащитника с Пашинским. "Это – фальсификация, я не говорю на русском языке, я не понимаю на русском. Это – фальсификация материалов и является недопустимым доказательством!", – заявил адвокат.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 февраля стало известно, что домой к бывшему нардепу Сергею Пашинскому с обыском пришли сотрудники СБУ и НАБУ. Следственные действия, как выяснилось впоследствии, проводились в рамках дела по передаче "топлива Курченко".

Сам Пашинский при этом утверждает, что дело против него было открыто сразу после того, как он обратился в НАБУ о попытке хищения 240 млн евро. По его словам, в начале года стартовал новый этап заключения договоров по поставкам оружия, но цены пытались завысить в полтора-два раза.

Впоследствии Пашинский также поделился своими мыслями о том, что не так с полученным им подозрением.

Лидеры мнений, ветераны русско-украинской войны публично поддержали Сергея Пашинского. В своем обращении, которое подписало более тысячи деятелей, они напомнили, что благодаря активным действиям экснардепа начато производство важного оружия, а также напомнили, что он вывез из Киева "Стугни" и "Корсары" в первые дни полномасштабного вторжения и отправил это оружие на фронт. .