Владелец пансионата заявил, что "испытывал" оружие: новые подробности смертельной стрельбы в Затоке
Погибшим во время стрельбы на курорте Затока Одесской области 18 сентября оказался охранник бара "Лиманский Ташкент", 35-летний гражданин Киргизии, который последние три года жил в Украине. Стрелял владелец соседнего пансионата "Сказка", бывший депутат поселкового совета Андрей Ткачук.
Как сообщает одесское издание "Думская", подозреваемый рассказал, что "испытывал" охотничье ружье Kel-Tec KS7 и несколько раз выстрелил в металлический забор, вследствие чего заряды 12 калибра (18,5 мм) пробили металлические листы.
Как оказалось, за ними находился мужчина, который получил пять ранений: одно в лицо, три в руку и еще одно в область сердца, после чего погиб на месте.
Ткачук добровольно отдал оружие во время задержания и заявил, что убивать никого не хотел, это произошло по неосторожности.
По факту открыто уголовное производство по части 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство. Статья предусматривает до пятнадцати лет заключения.
Напомним, ранее сообщалось, что убитый 18 сентября в Затоке – владелец кафе, а стрелок после убийства скрылся с места преступления. Полиция для его поиска ввела операцию "Сирена". Ведется следствие, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Также ранее в Одессе мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу из окна многоэтажного жилого дома и попал по пальцам стопы ребенку. По информации очевидцев, стрельба велась из оружия под патрон Флобера. При этом полиция приехала по вызову и лишь сфотографировала пули, не став задерживать стрелка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Харькове 18 сентября 42-летний мужчина решил поиграть в "русскую рулетку" и выстрелил себе в голову из пневматического пистолета. Пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. Стрелка с ранением доставили в нейрохирургическое отделение больницы.
15 сентября в Киеве пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета. Инцидент произошел из-за того, что хулигану сделали замечание, так как он пил алкоголь в общественном месте.