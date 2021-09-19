Владелец пансионата заявил, что "испытывал" оружие: новые подробности смертельной стрельбы в Затоке

Погибшим во время стрельбы на курорте Затока Одесской области 18 сентября оказался охранник бара "Лиманский Ташкент", 35-летний гражданин Киргизии, который последние три года жил в Украине. Стрелял владелец соседнего пансионата "Сказка", бывший депутат поселкового совета Андрей Ткачук.

Как сообщает одесское издание "Думская", подозреваемый рассказал, что "испытывал" охотничье ружье Kel-Tec KS7 и несколько раз выстрелил в металлический забор, вследствие чего заряды 12 калибра (18,5 мм) пробили металлические листы.

Как оказалось, за ними находился мужчина, который получил пять ранений: одно в лицо, три в руку и еще одно в область сердца, после чего погиб на месте.

Ткачук добровольно отдал оружие во время задержания и заявил, что убивать никого не хотел, это произошло по неосторожности.

По факту открыто уголовное производство по части 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство. Статья предусматривает до пятнадцати лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что убитый 18 сентября в Затоке – владелец кафе, а стрелок после убийства скрылся с места преступления. Полиция для его поиска ввела операцию "Сирена". Ведется следствие, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Также ранее в Одессе мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу из окна многоэтажного жилого дома и попал по пальцам стопы ребенку. По информации очевидцев, стрельба велась из оружия под патрон Флобера. При этом полиция приехала по вызову и лишь сфотографировала пули, не став задерживать стрелка.

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