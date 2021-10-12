Вирастюк рассказал, как ему угрожали убийством: мы обязательно придем за твоей душой

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
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Нардепу позвонили по телефону

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Василий Вирастюк подтвердил, что ему угрожали по телефону. Молодой человек пообещал "прийти за душой" стронгмена.

Об этом Вирастюк написал в Facebook. По его словам, звонок раздался 10 октября в 20:11.

Нардеп передал разговор с неизвестным дословно (на языке оригинала):

  • – Алло, это Василий!?

  • – Хто це?

  • – Привет, братишка! Ты что еще не понял? Это мы - из ада! За твоей душой придем!

  • – Ви хто? Назвіться, будь ласка.

  • – Да, ты по моему не понял. Мы обязательно придем за твоей душой. Тебе пи*да!

После этого 31-секундного звонка жена Вирастюка вызвала полицейских.

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Депутат выразил надежду, что злоумышленник будет отвечать "по букве закона".

Напомним, Вирастюк победил на довыборах в Верховную Раду на Прикарпатье. 15 июня 2021 года стронгмен под крики "Позор!" принес присягу нардепа.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, полиции выяснила, что анонимом оказался 19-летний юноша, уроженец Николаевской области. Он звонил из Николаева. По некоторым данным, парень психически нездоров.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 129 "угроза убийством" Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении нарушителю о подозрении. По соответствующей статье ему может грозить ограничение свободы до 2 лет.

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