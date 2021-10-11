Нардепу Вирастюку угрожали убийством: в полиции раскрыли подробности

Депутату Верховной Рады девятого созыва, представителю фракции "Слуга народа" Василию Вирастюку поступили угрозы убийством. Их он получил от неизвестного по телефону.

О таком факте сообщили на Facebook-странице полиции Киева, уточнив, что анонимом оказался молодой человек 19 лет. По данным источников OBOZREVATEL, убийством угрожали именно 47-летнему украинскому стронгмену-парламентарию.

По данным правоохранителей, заявление об угрозах нардепу поступило к ним в понедельник, 11 сентября. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что нарушитель находится в городе Николаев.

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"Эту информацию столичные правоохранители передали коллегам из Николаева, которые доставили его для дачи объяснений в отдел полиции", – говорится в сообщении.

Анонимом оказался уроженец Николаевской области 2002 года рождения. Полицейские выясняют мотивы и обстоятельства его поступка.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством. Решается вопрос о сообщение нарушителю о подозрении. По соответствующей статье, ему может грозить ограничение свободы до двух лет.

Напомним, что Василий Вирастюк своими спортивными достижениями прославил Украину на весь мир и в свое время удивил даже Арнольда Шварценеггера. Уроженец Львова дважды доказывал, что он самый сильный человек на земле. Шесть раз спортсмен попал в Книгу рекордов Украины.

А 15 июня 2021 стронгмен, которого переди тем окончательно признали победителем довыборов в Раду в округе на Прикарпатье, под крики "Позор!" принес присягу нардепа. В своей первой командировке в статусе парламентария Вирастюк поехал в Ивано-Франковске область в 20-х числах июня

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива оценил вероятность драки с Василием Вирастюком в Раде. Он заявил, что в таком случае ему не обязательно бить в челюсть.