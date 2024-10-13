'Видео не полное': в Steko оправдали своего гендиректора, попавшего в конфликт из-за перепалки с ТЦК

В компании Steko отреагировали на скандальный инцидент с участием своего гендиректора Сергея Положая, отличившегося возмутительным общением с сотрудниками ТЦК. Там заявили, что видео, опубликованное в сети, якобы неполное и вырванное из контекста, а также "для кого-то выгодное".

Видео дня

Также пресс-служба обнародовала скриншоты из соответствующего видео с большими надписями "Fake". Публикация появилась на официальной Instagram-странице бренда vikna_steko.

"В связи с недавними событиями, связанными с видео, на котором руководитель компании Steko конфликтует с представителем ТЦК, мы хотели бы подчеркнуть, что опубликованное видео не является полным, и контекст ситуации потерян и изложен в выгодном для кого-то свете", – говорится в сообщении.

Представители компании призвали всех, кто присутствовал во время инцидента и имеет полную версию видео, предоставить ее "для восстановления справедливости". Также они назвали неправдой информацию о бегстве Положая от полицейских на его Bentley, пообещав привлечь к ответственности тех, кто распространяет клевету.

Также в Steko отметили, что в столь сложное для страны время "все мы чувствуем огромное давление и тревогу", а потому "к сожалению, можем сказать или сделать что-то импульсивное". В то же время в компании заверили, что уважают и ценят "усилия наших защитников, ежедневно рискующих жизнью ради нашего покоя и независимости".

Напомним, вечером 12 октября в сети появилось видео с возмутительным общением Положая с военным. Когда в Днепре гендиректора Steko остановили для проверки документов сотрудники ТЦК и правоохранители, он вызверился.

"Я гендиректор, бл**ь, где 1760 человек работают. А ты солдат, пи**уй копай", – говорит Положай мужчине в "пикселе", добавляя, что не тому, мол, указывать ему, как общаться.

Утром 13 октября в своем Instagram Положай принялся унижать сотрудников ТЦК, назвав их "галыми чертами и шмошниками".

Кроме того, 11 октября Положай на своем Bentley убегал от полицейских, а когда его догнали забаррикадировался в автомобиле и отказывался выходить, сообщали местные паблики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на субботу, с 11 на 12 октября, в городах Украины состоялись рейды патрульной полиции и представителей ТЦК и СП. С проверками пришли в ночные клубы и другие заведения крупных городов.

– Тот факт, что сотрудники ТЦК и полиция проводили проверки документов у мужчин, поднял волну хейта в сети, особенно что в столице это произошло после концерта "Океана Эльзы", а не, скажем, "Квартала 95". Однако уважаемые украинские публичные лица, в частности известные военные, считают такое возмущение, мягко говоря, неуместным.

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