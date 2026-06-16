Вернулся из психиатрической больницы и устроил кровавый террор: в Закарпатье мужчина убил двух соседей и покалечил отца. Фото и видео

Трагедия произошла в одном из сел Мукачевского района в Закарпатье. Жертвами нападения стали 77-летняя женщина и 48-летний мужчина, а отец подозреваемого оказался в реанимации в тяжелом состоянии.

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Правоохранители пресекли действия нападавшего и задержали его на месте. Об обстоятельствах преступления сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов.

Мужчина, недавно вернувшийся домой после лечения в психиатрическом учреждении, напал на своего отца и двух односельчан. Для нападения он использовал молоток и металлическую арматуру.

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По прибытии на место вызова полицейские обнаружили пострадавших с тяжелыми травмами и столкнулись с агрессивным нападавшим, который не прекращал свои действия. Правоохранителям пришлось оперативно оценивать ситуацию и действовать в условиях повышенной опасности, чтобы не допустить новых жертв.

В результате полученных травм 77-летняя женщина и 48-летний мужчина скончались. Отца подозреваемого госпитализировали в реанимационное отделение, где врачи продолжают бороться за его жизнь.

Нападающего задержали непосредственно на месте происшествия. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления и проводят необходимые следственные действия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кировоградской области полицейские обнаружили в сарае тело 28-летней женщины, пропавшей в феврале этого года. В её смерти подозревают родного отца.

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