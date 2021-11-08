Верховный суд "разобрался" с нардепом Яценко, назвавшим "киборга" мародером и убийцей

Высшая судебная инстанция Украины в лице Верховного суда поставила точку в резонансном деле, отказав в рассмотрении кассационной жалобы народного депутата Антона Яценко. Ранее "избранник" оскорбил защитника донецкого аэропорта Олега Герваса, назвав его мародером и убийцей, а воин решил разобраться в правовом поле. На то. чтобы окончательно добиться справедливости, "киборгу" потребовалось более трех лет.

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Решение Верховного суда Украины по делу об оскорблении "киборга" Олега Герваса было опубликовано в реестре 5 ноября 2021 г.

"Кассационную жалобу Лицо_2 (Антона Яценко. – Ред.) оставить без удовлетворения. Решение Печерского районного суда в Киеве от 23 января 2020 года и постановление Киевского апелляционного суда от 28 июля 2020 года оставить прежним. Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", – гласит решение Верховного суда.

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О завершении длительной эпопеи сообщил на своей странице в Facebook сам Гервас. "Кассационная жалоба депутата Яценко отклонена. Итого... Депутат Яценко должен опровергнуть лживые заявления в мой адрес. Спасибо Всем за поддержку!", – написал "киборг".

Олег Гервас служил в 90-м батальоне 81 бригады (Десантно-штурмовые войска). Был одним из тех несломленных воинов – защитников ДАП, которых назвали "киборгами". В 90-й батальон попал вместе с самыми обычными парнями-добровольцами, которых собрали по военкоматам. В декабре 2014 года "киборг" был тяжело ранен на метеовышке Донецкого аэропорта.

Он разразился в конце июня 2018 года, когда народный депутат Антон Яценко обвинил Олега Герваса в "убийствах мирных жителей и мародерстве".

Перепалка в соцсетях могла бы сойти на нет, если бы Яценко извинился или даже заявил, что его страницу в Facebook взломали. Однако народный избранник сообщил, что не отказывается от своих слов, и не боится, что Гервас может обратиться в суд. В частности, это он сказал в комментарии OBOZREVATEL.

Гервас же в свою очередь подал в суд иск о защите чести и достоинства.

В январе 2020 года Печерский районный суд принял решение в пользу Герваса и обязал нардепа Яценко опровергнуть недостоверную информацию, а также выплатить моральный ущерб (5 тысяч гривен). В июле того же года Киевский апелляционный суд оставил это решение в силе.

Однако Яценко не успокоился и обратился в Верховный суд, однако и высший судебный орган четко следовал букве закона и оставил решение в пользу Герваса в силе.

В комментарии OBOZREVATEL Олег Гервас, который сейчас работает в Бельгии (г. Антверпен) рассказал, что о решении суда он узнал из реестра, так как даже находясь вдали от дома постоянно следил за этим.

"Решением Верховного суда в мою пользу я, конечно, удовлетворен. Я понимаю, что оно больше "декоративное", но все же важное. Добиться победы, правды, для меня было принципиальным. Теперь Яценко должен опровергнуть свои лживые, грязные слова в мой адрес", – поделился Гервас.

По его мнению, нельзя оставлять без внимания безосновательные обвинения в адрес воинов АТО/ООС, волонтеров. "Яценко бросил тень не только на меня, но и на все наше подразделение, в котором два Героя Украины. Как только начинаются в обществе такие негативные явления, это может привести к большой беде", – считает Олег Гервас.

Защитник ДАП также рассказал, что несмотря на решение Верховного суда Антон Яценко ни на грамм не раскаялся. "Когда я сбросил ему ссылку на реестр, тот ответил мне, что "любой мародер и убийца останется им, сколько б не было решений", – поделился "киборг".

Олег Гервас верит, что и спустя десятилетия украинцы будут помнить о подвиге защитников донецкого аэропорта, несмотря на попытки определенных лиц переписать историю или же выдвинуть ложные обвинения.

Антон Яценко стал народным депутатом от избирательного округа №200 в Черкасской области. С сентября 2019 года по февраль 2021 года он был членом депутатской группы "Партия "За майбутнє". В мае 2021 г. вошел в состав фракции "Батьківщина" в Верховной Раде Украины.

С его именем было связано множество скандалов. В частности, в декабре 2019 года Рада полностью ликвидировала коррупционную часть механизма оценки стоимости недвижимости – так называемую схему Яценко.