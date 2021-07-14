Верховный суд признал незаконным увольнение главы КСУ Тупицкого

Верховный суд Украины признал противоправным указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. В ведомстве решили, что действия гаранта были незаконными.

Об этом сообщило "Зеркало недели", ссылаясь на источники в ВС. Информацию в комментарии изданию "Страна" подтвердил адвокат Тупицкого.

Напомним: указ об отмене указа президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ Зеленский подписал 27 марта 2021 года. Тогда в Конституционном суде заявили, мол, этот документ незаконный и выходит за рамки конституционных полномочий главы государства.

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Сам Тупицкий заявил, что указ Зеленского якобы "противоправный и незаконный" и подал иск в Верховный суд. А ряд народных депутатов внесли в КСУ представление об обжаловании указа президента об отстранении его от должности судьи. Зеленский подписал его еще в конце декабря 2020 года.

"Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным указ президента Зеленского №124 об отмене указа о назначении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого", – подтвердил его адвокат Ростислав Кравец.

По его словам, такое же дело относительно еще одного судьи – Александра Касминина будет рассматриваться КАС в сентябре 2021 года.

Кассационный админсуд ВС провозгласил только короткий текст решения 14 июля. Отмечается, что полный текст будет обнародован в течение 10 дней.

"У Офиса президента есть 30 дней для обжалования этого решения по Тупицкому. Но учитывая, что вопрос по Касминину будет рассматриваться только в сентябре, можно ожидать, что разблокирована работа КСУ будет в декабре", – высказался Кравец.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии OBOZREVATEL заявил, что на решение ВС о незаконности увольнения экс-главы КСУ Тупицкого подадут апелляцию. У президента считают, что Зеленский действовал законно. Также отметили, что Тупицкий должен получить справедливый приговор как лицо, "обоснованно подозреваемое в совершении преступлений против правосудия".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Государственное бюро расследований завершило расследование дела, в котором фигурирует уволенный Тупицкий.