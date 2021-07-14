Верховный суд признал незаконным увольнение главы КСУ Тупицкого
Верховный суд Украины признал противоправным указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда. В ведомстве решили, что действия гаранта были незаконными.
Об этом сообщило "Зеркало недели", ссылаясь на источники в ВС. Информацию в комментарии изданию "Страна" подтвердил адвокат Тупицкого.
Напомним: указ об отмене указа президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ Зеленский подписал 27 марта 2021 года. Тогда в Конституционном суде заявили, мол, этот документ незаконный и выходит за рамки конституционных полномочий главы государства.
Сам Тупицкий заявил, что указ Зеленского якобы "противоправный и незаконный" и подал иск в Верховный суд. А ряд народных депутатов внесли в КСУ представление об обжаловании указа президента об отстранении его от должности судьи. Зеленский подписал его еще в конце декабря 2020 года.
"Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным указ президента Зеленского №124 об отмене указа о назначении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого", – подтвердил его адвокат Ростислав Кравец.
По его словам, такое же дело относительно еще одного судьи – Александра Касминина будет рассматриваться КАС в сентябре 2021 года.
Кассационный админсуд ВС провозгласил только короткий текст решения 14 июля. Отмечается, что полный текст будет обнародован в течение 10 дней.
"У Офиса президента есть 30 дней для обжалования этого решения по Тупицкому. Но учитывая, что вопрос по Касминину будет рассматриваться только в сентябре, можно ожидать, что разблокирована работа КСУ будет в декабре", – высказался Кравец.
Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии OBOZREVATEL заявил, что на решение ВС о незаконности увольнения экс-главы КСУ Тупицкого подадут апелляцию. У президента считают, что Зеленский действовал законно. Также отметили, что Тупицкий должен получить справедливый приговор как лицо, "обоснованно подозреваемое в совершении преступлений против правосудия".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Государственное бюро расследований завершило расследование дела, в котором фигурирует уволенный Тупицкий.
Его подозревают в заведомо ложных показаниях и искусственном создании доказательств защиты, подкупе свидетеля. Также Тупицкому временно прекратили выплату зарплаты.
1 июня он впервые за два месяца пришел в суд для избрания меры пресечения. Но дело Тупицкого из Печерского райсуда Киева передали в Подольский райсуд, где ее будут рассматривать по существу.
Сам экс-глава КСУ утверждал, что "чистый перед судом". А еще он подал иск против КСУ в Окружной административный суд Киева, потребовав отсудить более 900 тысяч гривен зарплаты.
3 июня Тупицкий пытался попасть в здание КСУ, но охрана не пропускала его.
А 10 июня работа Конституционного суда была заблокирована из-за его бывшего главы. В частности, шесть судей требовали, чтобы Тупицкий участвовал в заседаниях.