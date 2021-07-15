Тупицкого вызвали в Офис генпрокурора для вручения нового подозрения. Документ

Бывшего главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали в Офис генерального прокурора. Повестку ему вручили в 21:55.

Об этом в Facebook сообщил его адвокат Ростислав Кравец. Он утверждает, что документ доставили с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Прибыть Тупицкий должен 16 июля в 11:00. В повестке сказано, что ему должны вручить подозрение.

Кравец уточнил, что речь идет о деле за решение от 27 октября 2020 года, заявителем по которому стал нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

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Адвокат убежден, что это повестка стала ответом на решение Верховного суда касательно его клиента.

Напомним, что тогда КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации, тем самым отменив ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный суд Украины признал противоправным указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

Соответствующий документ Зеленский подписал 27 марта 2021 года. Тогда в Конституционном суде заявили, что указ якобы незаконный и выходит за рамки конституционных полномочий главы государства.

У президента назвали решение попыткой сорвать судебную реформу и вернуть старые схемы. Также в ОП отметили, что оно будет обжаловано.