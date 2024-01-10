Верховный суд обжалует восстановление в должности судьи, у которого обнаружили российский паспорт

Верховный суд будет обжаловать решение Киевского окружного административного суда о возобновлении на посту судьи Богдана Львова. Его лишили должности после того, как журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование о российском гражданстве служителя Фемиды.

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Об апелляции сообщила пресс-служба Верховного суда. Отмечается, что Верховный Суд не согласен с решением КОАС.

В ВС отметили, что решение Киевского окружного административного суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы. Следовательно, пока что Богдан Львов на должности не восстановлен.

"Верховный Суд, не соглашаясь с решением КОАС, будет обжаловать его в апелляционном порядке", – говорится в сообщении ВС.

Напомним, что Богдан Львов взялся судиться с Верховным Судом из-за увольнения и выиграл дело. По решению КОАС его должны не только восстановить в должности, но и выплатить компенсацию за "вынужденный прогул".

При этом Киевский окружной административный суд пренебрег Конституцией, предусматривающей увольнения судьи в случае приобретения им гражданства другого государства.

Расследователи доказали, что именно по российскому паспорту Богдана Львова проводились операции с незадекларированным недвижимым имуществом его семьи в Москве, они ссылались на выписки из реестра недвижимости РФ.

Напомним, судья Львов после выхода расследования о его российском гражданстве заявлял, что "продемонстрированная журналистами справка – фальшивка".

Также он уверял, что этот документ стал недействительным за год до получения : Львов намекал, что журналисты якобы сознательно подтасовывают доказательства.

Как сообщал OBOZ.UA, судья Верховного суда Богдан Львов, у которого нашли российский паспорт, был восстановлен в должности. Он получит компенсацию за "вынужденный прогул".

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