Судью Верховного суда, у которого нашли российский паспорт, восстановили в должности: он получит компенсацию

Киевский окружной административный суд восстановил в должности ранее уволенного судью Верховного суда Украины Богдана Львова. Он был уволен после того, как журналисты проекта "Схемы" опубликовали расследование о наличии российского гражданства у судьи.

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Львов взялся судиться из-за увольнения и выиграл суд: его должны не только восстановить в должности, но и выплатить компенсацию за "вынужденный прогул". Об этом рассказал журналист проекта "Схемы" Георгий Шабаев.

"Гражданина РФ Богдана Львова восстановили в должности судьи и постановили выплатить зарплату за время вынужденного прогула. Встречаем 2024 год с такими новостями", – написал Шабаев на своей странице в Facebook 10 января.

Как отмечается в публикации "Схем", иск экс-председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова о возобновлении в должности судьи и выплате заработной платы "за время вынужденного прогула" Киевский окружной административный суд удовлетворил 10 января 2024 года.

Соответствующее решение огласила судья Алена Кушнова.

Суд не смутил тот факт, что уволен Львов был после публикации резонансного расследования "Схем", когда журналисты обнародовали доказательства, что судья Верховного суда имеет российское гражданство, и что требование увольнения судьи при приобретении им гражданства другого государства предусмотрено Конституцией.

При этом, добавляет корреспондент "Радио Свобода" из зала суда, представитель Верховного суда, ставшего ответчиком по делу, после объявления решения отказалась отвечать на вопросы журналистов относительно того, планируется ли подавать апелляционную жалобу на это решение.

Также Шабаев напомнил, что недавно появилась информация о прекращении Государственной миграционной службой Украины рассмотрения вопроса о лишении Львова гражданства Украины. Петицию на сайте президента с таким требованием в октябре 2022 всего за неделю подписали более 25 тысяч украинцев. Отвечать на вопрос о причинах такого решения там отказались, сославшись на "конфиденциальность".

Сам Львов наличие гражданства РФ отрицал, а информацию о его российском паспорте называл попыткой "дестабилизации работы судебной системы Украины".

В частности, "качественным подлогом" судья называл отдельные из обнародованных журналистами доказательств из ряда источников, баз данных и российских реестров. Эти данные подтверждали, что владельцем паспорта РФ Львов является с 1999 года: на тот момент он уже был судьей в Украине. Паспорт Львов получал в Москве. А в 2012 году он снова ездил в российскую столицу, чтобы обновить документ после достижения 45-летия.

"Именно по российскому паспорту Богдана Львова проводились операции с незадекларированным недвижимым имуществом его семьи в Москве, говорилось в ссылке на исторические выписки из реестра недвижимости РФ. В день оформления этого соглашения он также приезжал в российскую столицу поездом из Киева. Его жена, которая родилась в Москве, также имеет гражданство РФ. В комментарии журналистам к выходу расследования сам судья возразил, что имеет российское гражданство, но не предоставил документальных подтверждений своих слов", – констатировали расследователи.

Напомним, судья Львова после выхода расследования о его российском гражданстве заявлял, что "продемонстрированная журналистами справка – фальшивка".

Также он уверял, что этот документ оказался недействительным за год до получения. Львов намекал, что журналисты якобы сознательно подтасовали доказательства.