Венгрия отказала Украине в экстрадиции россиянина, подозреваемого в убийстве Амины Окуевой

Игорь Редькин – подозреваемый в убийстве в 2017 году врача-хирурга, активистки и военнослужащей Амины Окуевой – сбежал из Украины в первые дни полномасштабного российского вторжения и скрывается в Венгрии. Будапешт отказал Киеву в его экстрадиции.

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Об этом "Кавказ. Реалии" сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небытов. Он уточнил, что решение не выдавать Украине фигуранта уголовного расследования принял венгерский суд. Это объяснили войной на территории нашей страны.

Игорь Редькин – уроженец Каспийска (Дагестан, РФ). Долгое время проживал в Украине, имел бизнес в ИТ-сфере. По данным следствия, входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук, помощницей которого работала Окуева, заявил: Редькину удалось убежать от следствия в 2022 году, в начале большой войны.

Редькина (и еще нескольких человек) задержали в 2020-м по подозрению в причастности к убийству Окуевой. По авто активистки и ее мужа Адама Осмаева открыли огонь на железнодорожном переезде вблизи поселка Глеваха Киевской области 30 октября 2017 года. Осмаев получил ранения, Окуева скончалась – пуля попала ей в голову.

Осмаев – командир батальона имени Джохара Дудаева, воюющего с оккупантами, – обвинил в преступлении тогдашних российских чиновников.

Как писал OBOZ.UA, ранееСербия отказала Украине в экстрадиции бывшего генерала СБУ Андрея Наумова, в отношении которого возбужден ряд уголовных дел и которого украинские правоохранители объявили в международный розыск. Летом прошлого года он был задержан на границе между Сербией и Северной Македонией по подозрению в отмывании денег.

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