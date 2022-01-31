Венедиктова подписала подозрение 'слуге народа' Кузьминых, пойманному НАБУ на взятке. Фото

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату Украины от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, которого в пятницу, 28 января, задержало Национальное антикоррупционное бюро. Его подозревают в получении взятки в размере 558 тысяч гривен.

Об этом Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook. Кузьминых инкриминируют совершение преступления с использованием своих должностных полномочий и влияния в сфере медицины.

Депутата поймали на "горячем". Деньги ему передали для содействия в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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"Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд", - отметила генпрокурор.

Отметим, что Сергей Кузьминых также является главой подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

До прихода в политику он был волонтером в Житомире и помогал военным. Его брат – Олег Кузьминых – известный герой войны, он один из участников боев в Донецком аэропорту.

Венедиктова в своем посте упомянула брата нардепа и отметила, что "уголовная юстиция устроена так, что предыдущие заслуги не конвертируются в иммунитет от прокуроров".

"Мне искренне жалко, что этот человек оступился", — добавила генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2021 года в Черновицкой области был задержан помощник нардепа от "Слуги народа" Георгия Мазурашу. Его поймали на получении взятки в 5700 долларов, которые он требовал у волонтера за содействие в выделении в собственность земельных участков.

В 2021 году ряд народных депутатов из самой большой фракции Верховной Рады "Слуга народа" стали фигурантами очень громких скандалов. В частности, отличились аж 30 народных избранников пропрезидентской партии, а некоторые из них попадали в скандальные истории несколько раз.

Основными причинами скандалов были обвинения в коррупции, недостойное поведение депутатов, одиозные заявления, попытки использования депутатского статуса в собственных целях, а также потасовки.