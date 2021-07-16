Помощника нардепа поймали на взятке: требовал деньги у волонтера. Фото

Украинские правоохранители разоблачили помощника одного из народных депутатов на получении взятки в $5700. Он требовал ее у волонтера, чтобы тот "повлиял" на принятие сессией горсовета в Черновцах решения о выделении земли .

Мужчину задержали во время второго транша передачи денег – $5 тыс. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным следствия, помощник нардепа хотел, чтобы волонтер оказал влияние на должностных лиц Департамента градостроительного комплекса и земельных отношений Черновицкого городского совета.

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А также за содействие в принятии на сессии горсовета в Черновцах решения о предоставлении разрешений на разработку документации по землеустройству относительно отвода земельных участков. В частности, для строительства и обслуживания жилых домов по заявлениям участников ООС.

Уголовное производство зарегистрировано по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (по факту злоупотребления влиянием).

После проведения неотложных следственных действий правоохранители собираются сообщить задержанному о подозрении.

Досудебное расследование осуществляли Главное следственное управлением Национальной полиции при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Черновицкой области ДВР НПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, судья Дзержинского райсуда в Харьковской области Игорь Семиряд пожаловался в Высший совет правосудия на попытку вмешательства в профдеятельность. Причиной стало то, что ему пытались дать $200 взятки фальшивыми купюрами.