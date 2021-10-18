Ведет себя, как будто готовится выйти на свободу: сотрудники колонии рассказали о Зайцевой

В этом году 18 октября исполнилось ровно четыре года со дня смертельной аварии в Харькове, когда внедорожник Lexus под управлением студентки Елены Зайцевой влетел в толпу людей на тротуаре. Тогда пять человек погибли на месте, шестеро получили травмы, из которых один пострадавший скончался в больнице.

Сейчас родные жертв трагедии получают от осужденной копейки компенсации. А сама виновница ДТП, которой дали 10 лет заключения, в колонии ведет себя так, якобы вот-вот должна выйти на свободу, говорится в материале "Сегодня".

24-летняя Зайцева с сентября 2019-го отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79 на Днепропетровщине. По словам его сотрудников и источников издания в Государственной уголовно-исполнительной службе, она длительное время "ведет себя образцово", как будто готовится досрочно выйти из-за решетки.

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В частности, женщина не нарушает порядок, работает в одном из цехов, постоянно читает, участвует в культурно-массовых мероприятиях.

"Читает книги просто запоем, везде проявляет активность. Имею в виду культурные мероприятия, которые проходят на территории исправительного центра. Кроме того, Зайцева работает, задействована на вышивке", – рассказали работники.

Адвокат потерпевших Лариса Матвеева отметила: чтобы ходатайствовать о досрочном освобождении, Зайцева должна отбыть не менее половины срока заключения. В то же время решение об этом не может приниматься без наличия со стороны виновницы возмещения потерпевшим причиненного вреда.

Кроме этого, добавила правозащитник, хорошие отзывы об осужденной должны быть подкреплены также реальными делами.

"Например, чтобы пыталась компенсировать причиненный вред. Когда мы направляли запрос, с помощью которого хотели узнать о том, почему же от Зайцевой приходит так мало денег, то не получили ответа. Она отказалась раскрывать информацию, считает ее конфиденциальной", – заметила Матвеева.

Отметим: в прошлом году другие осужденные сфотографировали, как Зайцева загорает в стенах Покровского исправительного центра. Также они заявили, мол, у нее особая среда в учреждении. Подробнее об этом и том, чем тогда занималась виновница смертельного ДТП – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, родственники погибших в масштабной аварии с участием Елены Зайцевой заявили, что несмотря на приговор суда в расследовании дела так и не удалось добиться справедливости. Кроме этого, одна из пострадавших пожаловалась на мизерную компенсацию-"издевательство" от виновницы ДТП.