На Киевщине легковушка столкнулась с электросамокатом с детьми: погиб 10-летний мальчик. Фото

В воскресенье, 3 мая, на Киевщине произошла трагедия. В селе Гатное (Фастовский район) легковое авто столкнулось с электросамокатом, на котором катались дети.

Об этом сообщили в региональной полиции. Во время столкновения один ребенок погиб. Еще один мальчик находится в критическом состоянии.

"Полицейские Киевщины расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Фастовском районе, в котором погиб ребенок. Сегодня, 3 мая, в 18:11 по улице Чумацкой в селе Гатное произошла авария с участием автомобиля и электросамоката", – говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители выяснили, что 37-летний водитель автомобиля Peugeot, двигаясь по главной дороге, на перекрестке с улицей Розовая, которая является второстепенной дорогой, совершил столкновение с электросамокатом, на котором двигались двое малолетних.

"В результате ДТП 10-летний мальчик погиб на месте происшествия, 8-летний пострадавший получил многочисленные травмы и был доставлен в медицинское учреждение", – рассказали правоохранители.

Сейчас начато досудебное расследование по факту"Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего" (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

