ВАКС засекретил приговор по сделке со Злочевским, который откупился за рекордную взятку

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) засекретил приговор по сделке с бывшим министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским. Речь идет о деле подкупа руководства НАБУ и САП за рекордную взятку.

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Об этом сообщает издание "Судебный репортер", ссылаясь на данные Единого государственного реестра судебных решений. Там указано, что информация о приговоре запрещена для обнародования согласно пункту четыре части первой статьи 7 закона Украины "О доступе к судебным решениям".

Накануне в Специализированной антикоррупционной прокуратуре объяснили, как Злочевскому фактически удалось откупиться от обвинений в крупнейшей в истории Украины взятке (6 млн долларов). Он пошел на сделке со следствием, но в САП отмечают, что оно не означает прощения или избегания ответственности.

Исполняющий обязанности начальника отдела САП Игорь Гарванко пояснил, что такая сделка, заключенная со следствием Злочевский, является своеобразной формой привлечения к ответственности, когда лицо соглашается признать себя виновным. На основании этой делки суд выносит обвинительный приговор с предварительно согласованной мерой наказания.

По его словам, прокурор пришел к выводу, что начальная квалификация этого преступления может привести к тому, что фигурант вообще избегнет ответственности в суде. А окончательно в целесообразности сделки суд и прокурор убедили готовность обвиняемого признать свою вину, уплатить значительные средства Вооруженным силам Украины и дать обличительные показания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Николай Злочевский, министр экологии времен Януковича, смог договориться со следствием и фактически откупился от обвинений в крупнейшей в истории Украины взятке.

– Несмотря на то, что другие уголовные дела против экс-чиновника все еще продолжаются и он находится в розыске, Злочевский стал на шаг ближе к освобождению от уголовного преследования.

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