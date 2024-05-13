ВАКС заочно арестовал экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского: в чем обвиняют

Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал Олега Гладковского, который с 2015 по 2019 год был первым заместителем секретаря СНБО. Он совместно с экс-замминистра обороны и директором департамента МО обвиняется в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 миллиона гривен на закупке авто для армии.

Следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и на заседании 13 мая избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в Facebook.

Следствие считает, что бывший чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение, чтобы ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" (в которой он и его близкие имеют долю собственности) получило неправомерную выгоду.

Гладковскому официально объявили о подозрении в октябре 2019 года. А в апреле 2020-го – бывшему заместителю министра обороны и директору департамента Минобороны. Речь идет о нарушении ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).

2 июля 2021 года обвинительный акт по делу был направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

16 апреля 2024-го коллегия судей ВАКС, учитывая неявку обвиняемого на заседания, объявила Гладковского в розыск.

Как сообщал OBOZ.UA, Олег Гладковский обвиняется в "махинациях" на оборонном заказе в 2017 году. По версии следствия, он включил в государственный оборонзаказ за счет бюджетных денег закупку грузовиков повышенной проходимости "Богдан-6317" (беларусские перебрендированные МАЗ-6317) по завышенным ценам. Компания "Богдан" продавала их государству без тендера.

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