НАБУ объявило в розыск Гладковского: в чем его обвиняют

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разыскивает бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского. Его обвиняют в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии.

Об этом говорится в сообщении НАБУ и ВАКС. Гладковский перестал появляться на судебные заседания и по информации САП, он вообще уехал за границу.

"Суд учел неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие подтвержденной информации о пребывании указанного лица за границей и удовлетворил ходатайство прокурора САП", – говорится в сообщении ВАКС.

Гладковский совместно с бывшим заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по незаконно увеличенным ценам.

В результате незаконных схем сумма нанесенного ущерба государству составляет более 17 млн грн.

19 октября 2019 ВАКС арестовал Олега Гладковского с альтернативой внесения 10,6 млн грн залога. Уже через несколько дней, 21 октября 2019, за него внесли залог.

В марте 2022 года суд направил залог в пользу ВСУ и изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого Гладковский перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ и САП вообще выехал за границу.

Учитывая это, Гладковского объявили в розыск.

Как сообщал OBOZ.UA, Олег Гладковский обвиняется в злоупотреблении властями с оборонным заказом в 2017 году. По версии следствия, Гладковский включил в государственный оборонный заказ за счет бюджетных денег закупку грузовиков повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав ПАО "АК "Богдан Моторс".

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