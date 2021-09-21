ВАКС приговорил к 7 годам тюрьмы судью из Мукачево из-за взятки в 2 тысячи гривен

Высший антикоррупционный суд вынес приговор судье Мукачевского райсуда и экс-начальнику юротдела Пенсионного фонда в Закарпатской области. Первый получил 7 лет лишения свободы, а второй – 6.

Об этом сообщается в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры. ВАКС признал обоих виновными в получении 2 тысяч гривен взятки.

Отмечается, что 11 сентября 2017 года судья получил 2 тысячи гривен неправомерной выгоды, а начальник юридического отдела выступал в качестве посредника. Деньги гражданин передал для того, чтобы в его пользу приняли решение по административному иску, поданному к Управлению соцзащиты Мукачевской РГА.

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Кроме семи лет тюрьмы, суд конфисковал имущество судьи и запретил занимать определенные должности в течение трех лет. У его сообщника также решено конфисковать половину имущества.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней с момента его объявления.

Отметим, что в феврале шесть лет тюрьмы получил судья Раховского райсуда Закарпатской области. Его поймали на взятке в размере 750 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему главе Козовского райсуда Тренопольской области и адвокату. Обоих также признали виновными в получении взятки.

Сроки заключения тогда были чуть меньше – 6 и 5 лет, а вот сумма взятки больше – 2 тысячи долларов.